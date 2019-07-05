RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе. Общая высота башни составит 405 метров, высота стилобата — 80 метров, передает
В здании будут предусмотрены 101 надземный этаж и три подземных. В небоскребе планируют разместить не только жилые помещения, но и офисы, коммерческие помещения.
Проект будут строить не менее двух тысяч человек.
Подготовительные работы уже начались: рабочие устанавливают тестовые сваи и ограждение котлована.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские активисты нашли нарушения при установке передвижных дорожных камер
|
cледующая новость →«Всем откровенно плевать». Рязанские археологи бьют тревогу из-за уничтожения двухсотлетнего некрополя
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.