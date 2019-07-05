В Липецке временно запретят продажу алкоголя

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 6 июля, в Липецке временно запретят розничную продажу алкоголя. Об этом
Ограничения будут действовать из-за массовых мероприятий. С 17:00 до 18:00 организуют шествие по маршруту: улица Ленина, дом №11 — пешеходный спуск каскад фонтанов Петровский спуск — площадь Революции — площадь Театральная — улица Кузнечная, дом №12.
С 18:00 до 20:00 в доме №54 на улице Космонавтов устроят встречу с избирателями.
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