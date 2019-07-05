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В четверг, 4 июля, в Лебедяни перевернулся «КамАЗ». Об этом
Авария произошла около 17:00. С управлением «КамАЗом» не справился 29-летний мужчина. Водителя госпитализировали.
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