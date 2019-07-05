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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 4 июля, в Клепиковском районе сбили мужчину. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло в 18:50 на дороге Москва-Касимов у деревень Ханино и Князево.
69-летний мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В это время по дороге ехал автомобиль Audi Q3, который сбил пешехода.
Мужчину с травмами доставляли в Рязанскую ОКБ.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.