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10:50, 5 июля 2019 218
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В Калужской области из водонапорной башни украли кислородные баллоны

В Калужской области из водонапорной башни украли кислородные баллоны

В Людиновском районе Калужской области из водонапорной башни украли четыре кислородных баллона и лестницу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1978 года рождения, которого наняли для сноса водонапорной башни.

«Подозреваемый объяснил свои противоправные действия тем, что работодатель, пообещав ему за работу 40 000 рублей, заплатил всего лишь 1500 рублей», — уточнили в пресс-службе полиции.

Ущерб оценили в 21 тысячу рублей.

На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото с сайта калужского УМВД


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