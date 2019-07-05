В День любви, семьи и верности туляков научат плести венки из ромашек

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Фото: Pixabay.com
В День любви, семьи и верности, 8 июля, туляков научат плести венки из ромашек. Об этом
Праздник отметят на главной сцене Казанской набережной. В 18:00 начнется концерт. Гостей также ждут мастер-классы по плетению венков.
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