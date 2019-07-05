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В центре Рязани на две недели ограничат движение транспорта. Об этом сообщила
Из-за капремонта теплотрассы в районе дома №64 по Первомайскому проспекту проезд по двум полосам в сторону улицу Дзержинского ограничат с 10:00 8 июля до 24:00 19 июля.
На время проведения работ здесь установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
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