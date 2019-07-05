Упавшее дерево перегородило проезд по улице Тимакова

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На улице Тимакова упало дерево. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
Дерево перегородило проезд по улице между домами №№6 и 8.
Причины произошедшего неизвестны.
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