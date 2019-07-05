Тульский губернатор подарил Свято-Никольскому собору икону

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Тульский губернатор Алексей Дюмин подарил Свято-Никольскому собору икону. Об этом
В пятницу, 5 июля, в Туле празднуют 467-летие обороны кремля и День иконы Николы Тульского. В честь этого глава региона передал собору образ, который освятил митрополит Алексий.
После этого верующие устроили крестный ход с иконой Николы Тульского.
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