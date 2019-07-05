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Фото: Pixabay.com
Тамбовские онкологи начали по-новому оперировать рак груди на ранних стадиях. Об этом
Медики онкодиспансера стали применять технологию, которая позволяет выявить первый лимфоузел на пути лимфооттока от опухоли и изолированно взять его на гистологическое исследование. Этот способ позволяет избежать отеков и болевого синдрома.
Отмечается, что новую технологию смогли внедрить после поставки современного оборудования.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.