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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин украл две неисправных машины. Об этом
Горожанин находил на улицах неисправные и давно стоящие автомобили. На эвакуаторе он отвозил их в металлолом. Владельцы заметили пропажу только спустя несколько дней.
Оперативники нашли украденные «ВАЗ-2102» и «УАЗ» и установили личность злоумышленника.
На 30-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к другим кражам.
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