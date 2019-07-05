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Фото: Pixabay.com
Таксист из Новомосковска украл деньги со счета москвича. Об этом
Злоумышленник при помощи приложения списал у москвича более пяти с половиной тысяч рублей. Полицейские выяснили, что потерпевший выронил телефон, выходя из кафе. Смартфон подобрал таксист.
На 32-летнего тамбовчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кражи»). Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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