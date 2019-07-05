Ситуацию с озером «Дикая утка» проконтролируют судебные приставы

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В четверг, 4 июля, к озеру «Дикая утка» приехали судебные приставы. Об этом сообщил
«В межрайонный отдел по особым исполнительным производствам поступил исполнительный документ на двух физических лиц о том, чтобы запретить проводить на земельном участке площадью 444 квадратных метра работы по засыпке и складированию отходов», — рассказал начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ФССП России по Рязанской области Дмитрий Федин.
Арендатору и собственнику земли направили требование об исполнении решения исполнительного документа и решения суда.
Ответчикам может грозить административный штраф не более пяти тысяч рублей, в случае, если требования будут игнорировать.
Арендатор подал встречный иск на региональное минприроды, утверждая, что «Дикая утка» — искусственный водоем.
Для этого на озере проведут экспертизу грунта.
Пока идут судебные разбирательства, работы на территории запрещены.
Ранее к озеру приезали полицейские. Им рассказали о машинах, которые
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