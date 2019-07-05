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16:17, 5 июля 2019 761
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Ситуацию с озером «Дикая утка» проконтролируют судебные приставы

Ситуацию с озером «Дикая утка» проконтролируют судебные приставы

В четверг, 4 июля, к озеру «Дикая утка» приехали судебные приставы. Об этом сообщил ТКР.

«В межрайонный отдел по особым исполнительным производствам поступил исполнительный документ на двух физических лиц о том, чтобы запретить проводить на земельном участке площадью 444 квадратных метра работы по засыпке и складированию отходов», — рассказал начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ФССП России по Рязанской области Дмитрий Федин.

Арендатору и собственнику земли направили требование об исполнении решения исполнительного документа и решения суда.

Ответчикам может грозить административный штраф не более пяти тысяч рублей, в случае, если требования будут игнорировать.

Арендатор подал встречный иск на региональное минприроды, утверждая, что «Дикая утка» — искусственный водоем.

Для этого на озере проведут экспертизу грунта.

Пока идут судебные разбирательства, работы на территории запрещены.

Ранее к озеру приезали полицейские. Им рассказали о машинах, которые сваливают битые кирпичи и грунт у озера.


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