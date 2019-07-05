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Фото: Pixabay.com
Синоптики рассказали, какая погода ждет туляков в выходные, 6 и 7 июля. Прогноз
Днем в субботу будет до +19 градусов, в воскресенье до +21 градуса. По ночам +10, +12 градусов.
Кратковременные дожди возможны и в субботу, и в воскресенье.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.