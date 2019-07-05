«Всем откровенно плевать». Рязанские археологи бьют тревогу из-за уничтожения двухсотлетнего некрополя

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Рязанские археологи призывают остановить разрушение некрополя Свято-Троицкого монастыря. Сейчас на его месте проходит монтаж подземных инженерных сетей. Об этом рассказал директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.
Также он отметил, что на территории, где проходят работы, похоронен известный архитектор
«Благодаря ему Москва превратилась из „большой деревни“, как называли ее жители Петербурга, в город с прекрасной архитектурой», — считает Конов.
В XX веке монастырское кладбище подверглось разрушению и частичной застройке зданиями завода.
«К сожалению, многие из тех, кто хочет начать работы в исторических местах, не согласовывают их ни с властями, ни с археологами. Если они находят кости или другие ценные для истории материалы, то все равно не останавливаются», — рассказал Конов.
В беседе с корреспондентом RZN.info он уточнил, что в 2017 году археологи определили границы кладбища, отнеся их к объекту культурного наследия России, а государственная инспекция утвердила их и уведомила всех собственников земельных участков об историко-культурном статусе этой территории.
«Всем откровенно плевать на разрешения от властей, историческое-культурное наследие и нормы российского законодательства. Людям нужно выполнить условия тендеров или провести коммуникации на территории. Становится очень неприятно, когда захоронения разрушают прямо на глазах. Мы просим обеспечить соблюдение норм закона», — добавил археолог, обратив внимание, что работы ведутся на территории муниципалитета, а не частных владельцев.
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