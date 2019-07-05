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14:22, 5 июля 2019 284
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«Всем откровенно плевать». Рязанские археологи бьют тревогу из-за уничтожения двухсотлетнего некрополя

«Всем откровенно плевать». Рязанские археологи бьют тревогу из-за уничтожения двухсотлетнего некрополя

Рязанские археологи призывают остановить разрушение некрополя Свято-Троицкого монастыря. Сейчас на его месте проходит монтаж подземных инженерных сетей. Об этом рассказал директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.

Также он отметил, что на территории, где проходят работы, похоронен известный архитектор XVIII—XIX веков Матвей Казаков. Его похоронили в Свято-Троицком монастыре в 1812 году. Казаков был одним из основоположников русского классицизма.

«Благодаря ему Москва превратилась из „большой деревни“, как называли ее жители Петербурга, в город с прекрасной архитектурой», — считает Конов.

В XX веке монастырское кладбище подверглось разрушению и частичной застройке зданиями завода.

«К сожалению, многие из тех, кто хочет начать работы в исторических местах, не согласовывают их ни с властями, ни с археологами. Если они находят кости или другие ценные для истории материалы, то все равно не останавливаются», — рассказал Конов.

В беседе с корреспондентом RZN.info он уточнил, что в 2017 году археологи определили границы кладбища, отнеся их к объекту культурного наследия России, а государственная инспекция утвердила их и уведомила всех собственников земельных участков об историко-культурном статусе этой территории.

«Всем откровенно плевать на разрешения от властей, историческое-культурное наследие и нормы российского законодательства. Людям нужно выполнить условия тендеров или провести коммуникации на территории. Становится очень неприятно, когда захоронения разрушают прямо на глазах. Мы просим обеспечить соблюдение норм закона», — добавил археолог, обратив внимание, что работы ведутся на территории муниципалитета, а не частных владельцев.


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