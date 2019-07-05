Рязанская кадастровая палата анонсировал акцию «Время задавать вопросы»

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Во вторник, 9 июля, филиал Кадастровой палаты по Рязанской области проведет ежемесячный день открытых дверей «Время задавать вопросы». Мероприятие пройдет с 9:00 до 13:00 по адресу: улица Татарская, 56.
Рязанцы смогут задать специалистам интересующие их вопросы в отношении получения государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации права, в том числе и в электронном виде.
На дне открытых дверей можно будет узнать, как подать заявление на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, как получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, как узнать кадастровую стоимость, как выбрать кадастрового инженера, какие существуют ограничения на земельный участок.
Специалисты кадастровой палаты также расскажут о новых услугах.
Узнать более подробную информацию можно по телефону
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.