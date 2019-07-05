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10:55, 5 июля 2019 365
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Рязанцы смогут бесплатно отправить гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Рязанцы смогут бесплатно отправить гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

С пятницы, 5 июля, все отделения «Почты России» в Рязани начали принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Посылки в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста доставят бесплатно.

В качестве помощи принимаются:

  • средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т. п.);
  • моющие и дезинфицирующие средства;
  • постельное белье;
  • одежда и обувь;
  • полотенца, подушки, одеяла;
  • нескоропортящиеся продукты питания;
  • мобильные телефоны.

«Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается. Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем», — отметили в «Почте России».

Адрес Иркутского отделения Российского Красного Креста: 664005, Иркутская область, Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю выдадут чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте «Почты России» или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.


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