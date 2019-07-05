Рязанцы смогут бесплатно отправить гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

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С пятницы, 5 июля, все отделения «Почты России» в Рязани начали принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Посылки в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста доставят бесплатно.
В качестве помощи принимаются:
«Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается. Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем», — отметили в «Почте России».
Адрес Иркутского отделения Российского Красного Креста: 664005, Иркутская область, Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю выдадут чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте «Почты России» или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.
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