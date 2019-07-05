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13:41, 5 июля 2019 206
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«Радиомех» вернул работникам почти четыре миллиона долга

«Радиомех» вернул работникам почти четыре миллиона долга

Фото: Pixabay.com

«Радиомех» вернул работникам почти четыре миллиона долга. Об этом сообщила прокуратура Владимирской области.

Проверка показала, что за март и апрель 92 человека не получили более 3,6 миллиона рублей, а также компенсации за задержку выплаты зарплаты в сумме более 82 тысяч рублей.

Кроме того, девяти работникам не полностью оплатили отпуск. Долг перед ними составил около 84,5 тысячи рублей.

Главного бухгалтера оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 6 статьи 5.27 КоАП («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством»).

Руководителю предприятия внесли представление, по результатам рассмотрения которого работникам полностью выплатили долги. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.


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