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Фото: Pixabay.com
«Радиомех» вернул работникам почти четыре миллиона долга. Об этом
Проверка показала, что за март и апрель 92 человека не получили более 3,6 миллиона рублей, а также компенсации за задержку выплаты зарплаты в сумме более 82 тысяч рублей.
Кроме того, девяти работникам не полностью оплатили отпуск. Долг перед ними составил около 84,5 тысячи рублей.
Главного бухгалтера оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 6 статьи 5.27 КоАП («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством»).
Руководителю предприятия внесли представление, по результатам рассмотрения которого работникам полностью выплатили долги. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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