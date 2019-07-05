Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

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Четырем из 14 офицеров-подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, присвоены звания Героя России. Об этом сказано в указе президента России.
Звания посмертно присвоены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга»:
Напомним, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля.
Позже минобороны опубликовал
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