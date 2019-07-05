Папа Римский попросил Путина молиться за него

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Папа Римский Франциск на встрече с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него. Об этом передает
Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялись переговоры, пожал президенту руку и сказал: «Большое спасибо, молитесь за меня».
Просьбу главе России не перевели. Путин поблагодарил священнослужителя за беседу.
Ранее сообщалось, что президент России и папа Римский обсудили темы защиты христианского населения Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи в Сирии. Также поднимались международные вопросы и духовные аспекты отношений Москвы и Ватикана.
Путин подарил папе Римскому икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Понтифик вручил президенту России медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.