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8:25, 5 июля 2019 918
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Пьяный водитель устроил ДТП около нового фонтана на Московском шоссе. Фото

Пьяный водитель устроил ДТП около нового фонтана на Московском шоссе. Фото

В ночь на пятницу, 5 июля, на перекрестке Московского шоссе и Приокского путепровода столкнулись Renault, BMW и маршрутка.

По предварительной информации, ДТП устроил пьяный водитель на Renault. Мужчина ехал на чужом автомобиле без «прав».

Машина столкнулась с BMW, последняя зацепила маршрутку. Водитель Renault «не вписался в поворот» со стороны Московского шоссе на мост.

Виновника аварии доставили в ОКБ.


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