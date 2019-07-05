Ночная авария на Московском шоссе попала на видео

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Авария, которая произошла в ночь на 5 июля на Московском шоссе, попала на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Renault Kaptur при повороте направо не справился с управлением и
Напомним, водитель Renault был пьян.
В результате аварии
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