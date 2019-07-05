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11:17, 5 июля 2019 334

Назван самый популярный рязанский отель

Назван самый популярный рязанский отель

«Старый город» стал самым популярным отелем в Рязани. Согласно данным booking.com, международной системы бронирования гостиниц, конгресс-отель «Старый город» является лидером продаж в Рязани. Рейтинг четырехзвездочного отеля в европейском стиле, построенного «Северной компанией» в 2017 году, составляет 9,6 балла.

Как пояснили в пресс-службе застройщика, успех отеля среди рязанцев и гостей города во многом обусловлен уникальной архитектурой здания.

«Фасад копирует часть ансамбля главной улицы немецкого города-партнера Рязани Мюнстера. Строительство улицы европейского города на месте рязанского пустыря стало настоящим вызовом даже для опытных инженеров „Северной компании“, создавших такие примеры современной городской архитектуры, как „Дом на Щедрина“, и „Дом на Подгорной“, — рассказали в компании. — В отделке отеля использовались эксклюзивные импортные материалы, часть деталей интерьера была выполнена под заказ и существует в единственном экземпляре. Благодаря мастерству архитекторов „Северной компании“ на Лыбедском бульваре появился уголок настоящей Европы, а „Старый Город“ стал еще одной рязанской достопримечательностью».

«Северная Компания» предлагает квартиры в:

Офис «Северной компании» расположен по адресу: улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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