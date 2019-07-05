Назван самый популярный рязанский отель

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Как пояснили в пресс-службе застройщика, успех отеля среди рязанцев и гостей города во многом обусловлен уникальной архитектурой здания.
«Фасад копирует часть ансамбля главной улицы немецкого города-партнера Рязани Мюнстера. Строительство улицы европейского города на месте рязанского пустыря стало настоящим вызовом даже для опытных инженеров „Северной компании“, создавших такие примеры современной городской архитектуры, как „Дом на Щедрина“, и „Дом на Подгорной“, — рассказали в компании. — В отделке отеля использовались эксклюзивные импортные материалы, часть деталей интерьера была выполнена под заказ и существует в единственном экземпляре. Благодаря мастерству архитекторов „Северной компании“ на Лыбедском бульваре появился уголок настоящей Европы, а „Старый Город“ стал еще одной рязанской достопримечательностью».
«Северная Компания» предлагает квартиры в:
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