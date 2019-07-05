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17:49, 5 июля 2019 296
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На новом тульском заводе за месяц выпустили более 800 машин

На новом тульском заводе за месяц выпустили более 800 машин

Фото: Pixabay.com

На новом тульском заводе Haval за месяц выпустили более 800 машин. Об этом сообщил сайт администрации области.

Завод открыли 5 июня. В него вложили более пятисот миллионов долларов. Там работают более 900 человек, из которых 800 живут в области.

После выхода предприятия на полную мощность число рабочих вырастет до двух с половиной тысяч человек. Они будут производить 150 тысяч машин в год.

Сейчас рабочие собирают Haval F7. В ближайшее время на конвейер встанут F7x и H9.


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