На новом тульском заводе за месяц выпустили более 800 машин

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Фото: Pixabay.com
На новом тульском заводе Haval за месяц выпустили более 800 машин. Об этом
Завод открыли 5 июня. В него вложили более пятисот миллионов долларов. Там работают более 900 человек, из которых 800 живут в области.
После выхода предприятия на полную мощность число рабочих вырастет до двух с половиной тысяч человек. Они будут производить 150 тысяч машин в год.
Сейчас рабочие собирают Haval F7. В ближайшее время на конвейер встанут F7x и H9.
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