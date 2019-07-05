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13:59, 5 июля 2019 258
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Москвичка пыталась дать взятку полицейскому за фиктивную прописку иностранца в Кораблине

Москвичка пыталась дать взятку полицейскому за фиктивную прописку иностранца в Кораблине

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Москвы, фиктивно прописавшей в Кораблине иностранца и пытавшейся подкупить полицейского. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что 12 апреля 2019 года женщина фиктивно поставила на учет в квартире в Кораблине, принадлежащей ей, гражданина Таджикистана. Фактически мужчина проживать там не планировал.

После того, как полиции стало известно об этом, обвиняемая в служебном кабинете пыталась передать 20 тысяч рублей начальнику отделения по вопросам миграции Кораблинского отдела МВД. Правоохранитель отказался от взятки.

Уголовное дело, возбужденное по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), а также части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ УК РФ (покушение на дачу взятки), направили в суд.


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