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Фото: Pixabay.com
Лжегазовщики оставили без денег двоих калужских пенсионеров. Об этом
Мошенники попали в квартиры к калужанам 1936 и 1931 годов рождения. Пенсионеры сами пустили их: злоумышленники предложили проверить нет ли утечки газа. Пока один мужчина осматривал газовые приборы, другой искал деньги. В итоге у пожилых людей пропали 105 и 170 тысяч рублей соответственно.
Полицейские завели уголовные дела.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.