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12:43, 5 июля 2019 141
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Липецкого чиновника оштрафовали за ямы на дорогах

Липецкого чиновника оштрафовали за ямы на дорогах

Липецкого чиновника оштрафовали за ямы на дорогах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

После обращения горожанки прокуратура провела проверку. Ямы нашли на улицах Папина, Стаханова, Теперика, Бунина и Свиридова.

На ведущего инженера отдела по контролю за ремонту автомобильных дорог, мостов и путепроводов МУ «УГС Липецка» дело об административном правонарушении по части 1 ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.


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