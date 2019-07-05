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Липецкого чиновника оштрафовали за ямы на дорогах. Об этом
После обращения горожанки прокуратура провела проверку. Ямы нашли на улицах Папина, Стаханова, Теперика, Бунина и Свиридова.
На ведущего инженера отдела по контролю за ремонту автомобильных дорог, мостов и путепроводов МУ «УГС Липецка» дело об административном правонарушении по части 1 ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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