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Фото: Pixabay.com
Липчанка украла у подруги золотые украшения. Об этом
В полицию обратилась 26-летняя горожанка. Оперативники выяснили, что утром 4 июля к ней пришла знакомая, которая нашла в шкафу украшения. Она забрала их и сдала в ломбард.
На злоумышленницу завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). 26-летней женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
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