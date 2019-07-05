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17:06, 5 июля 2019 132
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Липчанка украла у подруги золотые украшения

Липчанка украла у подруги золотые украшения

Фото: Pixabay.com

Липчанка украла у подруги золотые украшения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 26-летняя горожанка. Оперативники выяснили, что утром 4 июля к ней пришла знакомая, которая нашла в шкафу украшения. Она забрала их и сдала в ломбард.

На злоумышленницу завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). 26-летней женщине грозит до пяти лет тюрьмы.


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