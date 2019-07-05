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15:33, 5 июля 2019 167
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Калужским парам выплатят премии к «юбилеям совместной жизни»

Калужским парам выплатят премии к «юбилеям совместной жизни»

Фото: Pixabay.com

Калужским парам выплатят премии к «юбилеям совместной жизни». Об этом сообщил сайт управы города.

Деньги получат супруги, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет. Выплаты полагаются 7 592 парам. Их размер зависит от «юбилея»:

  • 50 лет — 4,5 тысячи рублей;
  • 55 лет — 6 тысяч рублей;
  • 60 лет — 7,5 тысячи рублей;
  • 65 лет — 10 тысяч рублей;
  • 70 и 75 лет — 15 тысяч рублей.

На поощрение калужан уйдет 40 миллионов 894 тысячи 500 рублей.


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