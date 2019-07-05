RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Калужским парам выплатят премии к «юбилеям совместной жизни». Об этом
Деньги получат супруги, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет. Выплаты полагаются 7 592 парам. Их размер зависит от «юбилея»:
На поощрение калужан уйдет 40 миллионов 894 тысячи 500 рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская кадастровая палата анонсировал акцию «Время задавать вопросы»
|
cледующая новость →В Росавтодоре рассказали, на каких трассах разрешат разгоняться до 130 километров в час
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.