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16:01, 5 июля 2019 151

«Единая Россия» планирует составлять ежегодный рейтинг региональных отделений

«Единая Россия» планирует составлять ежегодный рейтинг региональных отделений

Член генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин выступил на площадке «Лидерский потенциал и процедура предварительного голосования» в рамках партийной конференции.

Основная тема дискуссии была связана с внедрением системы ключевых показателей эффективности деятельности региональных отделений партии.

Как рассказал замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов, «Единая Россия» планирует составлять ежегодный рейтинг региональных отделений накануне Съезда. На его основе руководство партии будет принимать кадровые решения.

По мнению участников встречи, необходимость объективной и прозрачной оценки качества работы давно назрела.

«Оценка каждого регионального отделения складывается из ряда критериев. В их числе не только результаты партии на выборах, но социологические данные об уровне ее поддержки в регионе, которые позволяют нам понять, насколько заметна деятельность реготделения, какова эффективность и полезность работы партийцев и депутатов», — пояснил Селиверстов, подчеркнув, что ни одно отделение не сможет занять высокие строчки рейтинга, если оно будет заниматься только выборными кампаниями, а не работать с населением, решая проблемы людей.

Как рассказал Аркадий Фомин, в рязанском региональном отделении уже практикуется собственная методика оценки работы депутатов.

«С начала годы мы ввели депутатский рейтинг. Это система оценки деятельности членов фракции „Единая Россия“ в представительных органах местного самоуправления по разработанным нами критериям. Среди них участие в заседаниях комитетов, фракции, законотворческая деятельность, проведение личных приемов, информационная работа и другие. Критерии эффективности — это еще и обратная связь с нашими гражданами, мнение людей — главный индикатор работы партийной ячейки на местах», — отметил Фомин.

По словам секретаря, рейтинг важен для постоянной системной работы и повышения эффективности деятельности регионального отделения.


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