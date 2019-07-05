Двое сотрудников сотовой компании продавали информацию о звонках рязанцев

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В Рязани двое сотрудников сотовой компании нарушили тайну телефонных переговоров. Об этом сообщил
По данным следствия, молодые люди продавали третьим лицам информацию о звонках клиентов.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются личности «покупателей».
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