Житель Касимовского района попытался зарезать брата жены

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Житель деревни Алешино Касимовского района попытался убить брата своей жены. Во время ссоры 53-летний мужчина не выдержал критики в свой адрес, сообщила
Дебошир набросился на 32-летнего гостя с ножом. Прибывшие на вызов полицейские сумели его успокоить.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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