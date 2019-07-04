За семью печатями. На выборы ректора радиоуниверситета отказались пускать журналистов

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На выборы ректора радиоуниверситета отказались пускать журналистов. Такое решение приняли в четверг, 4 июля, на конференции работников вуза и учащихся. На ней же пройдет тайное голосование за нового ректора.
На пост претендуют: проректор по научной работе Сергей Гусев, и.о. ректора РГРТУ Михаил Чиркин, начальник управления образования и молодежной политики в Рязани Алексей Зимин.
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