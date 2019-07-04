Врио замгубернатора Владимирской области пригрозил увольнением главам муниципалитетов

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Врио заместителя губернатора Владимирской области Александр Байер пригрозил главам муниципалитетов увольнением за срыв федерального проекта по созданию комфортной городской среды. Об этом он сообщил на заседании региональной комиссии по вопросам благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, передает «
Он пояснил, что в России «меняется репрессивная форма деятельности», и штрафами за срыв национальных проектов уже никто не отделается.
По словам Байера, никакие аргументы в оправдание приниматься не будут.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.