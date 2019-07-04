Воспитательный момент. Рязанец попытался задушить сына

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Житель Октябрьского района Рязани чуть не задушил своего сына. Об этом сообщила
Известно, что 37-летний мужчина вернулся домой пьяный. Он решил объяснить 15-летнему подростку, с кем из одноклассников не стоит общаться.
Школьник ответил, что может сам выбирать друзей. Из-за этого семейный конфликт перерос в драку.
«Руководствуясь напутствием Тараса Бульбы „Я тебя породил — я тебя и убью“, мужчина, очевидно перебравший горячительных напитков, пытался задушить юношу», — говорится в сообщении.
Полицию вызвала мать подростка, прибывшие оперативники забрали рязанца в отдел.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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