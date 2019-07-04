RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы». Это произошло при посадке на рейс DP147 «Москва — Анапа», передает
Этот случай произошел в ночь на понедельник, 1 июля. Опоздавших пассажиров было двое. Они вернулись в представительство авиакомпании с требованием довезти их до самолета. Затем один из опоздавших напал на сотрудника «Победы» и ударил его ногой в голову.
Пострадавший потерял сознание. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ рязанского бизнесмена нашли склад опасных для жизни противогазов
|
cледующая новость →На народный субботник в Новопавловской роще вышли более 50 рязанцев
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.