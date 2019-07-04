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Во Владимире подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил
Так, с 10 июля проезд в автобусе обойдется в 24 рубля, а стоимость билета в троллейбусе вырастет до 23 рублей.
Подорожание, как и в прошлые годы связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, а также необходимостью повышать уровень зарплат.
Отметим, что перевозчики запрашивали стоимость проезда в 33 рубля. Последние два года проезд дорожал на два рубля. До этого чиновники не поднимали стоимость проезда больше, чем на рубль.
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