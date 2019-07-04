В Туле открыли скульптурную группу в честь машиностроителей

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В четверг, 4 июля, в честь юбилея машиностроительного завода в Туле открыли скульптурную группу из трех фигур, символизирующих разные истории сотрудников. Об пишут «
Автор композиции — Юрий Уваркин. По словам гендиректора завода Евгения Дронова, группа олицетворяет всех работников, проходящих через проходную.
«Первый мужчина, явно пенсионер, уставший после трудового дня, сидит на лавочке, ждет приятелей. Второй сотрудник завода стоит с тюльпанами в ожидании девушки. И третья скульптура — молодая девушка, которая опаздывает на завод и бежит к проходной», — сказал Евгений Дронов.
Скульптура в виде молодого человека с цветами, ожидающего у проходной девушку, напоминает, что порядка 5% сотрудников предприятия находили свою судьбу в рабочих стенах, пишут «
Фото «
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