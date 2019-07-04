В Спас-Клепиках начали ремонтировать центральную площадь

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Фото: Издательство «Пресса»
В Спас-Клепиках начали ремонтировать площадь Ленина. Об этом
В среду, 3 июля, дорожники «сняли» асфальт перед администрацией города. Его заменят вместе с бордюрами.
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