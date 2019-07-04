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В Рязанской области началось подписание договоров с оператором по вывозу мусора. Об этом сообщили в ООО «
Во вторник, 2 июля, в управлении энергетики и ЖКХ прошло публичное мероприятие по подписанию договоров, на которое прибыли 69 управляющих компаний.
«В ближайшее время „Эко-Пронск“ подпишет документы с УК, ТСЖ и ЖСК», — уточнили в компании.
Ранее сообщалось, что рязанский оператор по вывозу мусора до конца июня
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.