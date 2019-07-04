В Рязани пенсионер едва не зарезал дочь

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Житель Железнодорожного района Рязани едва не зарезал свою дочь. Об этом сообщила
В полицию обратилась 31-летняя женщина. Ее 61-летний отец выпил и во время ссоры схватил нож.
Прибывшие оперативники успокоили мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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