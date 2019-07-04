В Рязани открыли стелу пожарным, погибшим при тушении нефтезавода

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рязани установили стелу пожарным, погибшим при тушении пожара на нефтезаводе в 1969 году. Об этом сообщил
На плите отображены имена Николая Пальгина, Евгения Окунькова, Василия Ерзылева, Виктора Агапова.
На церемонии открытия стелы собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, запустили четыре красных воздушных шара, после чего возложили цветы на могилы погибших на Новогражданском кладбище.
27 июня 1969 года вблизи резервуарного парка и технологической установки в колодцах промышленной канализации возник пожар. Создалась угроза взрыва резервуаров с легковоспламеняющимися жидкостями и уничтожения производственной установки.
На место прибыли 120 человек и 23 пожарных автомобиля.
В 17:30 в колодцах промышленной канализации и охлаждению резервуаров произошел выброс паров нефтепродуктов с последующим загоранием и взрывом на прилегающей территории.
Нефтепродукт под высоким давлением выбросило из четырех колонн, также воспламенились его пары, выходящие из дыхательной арматуры резервуара.
13 человек получили сильные ожоги.
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