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19:03, 4 июля 2019 131
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В Ростове задержали «водителя» детской электромашины в розовом костюме кролика

В Ростове задержали «водителя» детской электромашины в розовом костюме кролика

В Ростове-на-Дону задержали «водителя» детской электромашины в розовом костюме кролика. Он пытался регулировать движение игрушечным жезлом, передает РИА Новости.

В сети появился ролик, на котором видно, как шутника остановили сотрудники ДПС. Он представился адмиралом Ушаковым. На видео также попало появление медиков, которые затем посадили мужчину в карету скорой помощи.

Агентство уточняет, что шутника доставили в отдел.


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