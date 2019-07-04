В Ростове задержали «водителя» детской электромашины в розовом костюме кролика

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В Ростове-на-Дону задержали «водителя» детской электромашины в розовом костюме кролика. Он пытался регулировать движение игрушечным жезлом, передает
В сети появился ролик, на котором видно, как шутника остановили сотрудники ДПС. Он представился адмиралом Ушаковым. На видео также попало появление медиков, которые затем посадили мужчину в карету скорой помощи.
Агентство уточняет, что шутника доставили в отдел.
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