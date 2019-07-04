В Путятинском районе «Лада» врезалась в забор

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Путятинском районе Lada Granta врезалась в забор. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в среду, 3 июля, в 5:00 на 321 километре федеральной трассы М-5 возле села Карабухино. Водитель ехавшей в сторону Шацка машины не справился с управлением.
Восьмилетняя пассажирка Lada получила ссадины от ремня безопасности. Девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за обмеления Трубежа место стоянки теплоходов в кремле перенесли
|
cледующая новость →К озеру «Дикая Утка» вновь привезли землю и мусор
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.