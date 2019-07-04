Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:47, 4 июля 2019 423
 0    0

В Путятинском районе «Лада» врезалась в забор

В Путятинском районе «Лада» врезалась в забор

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском районе Lada Granta врезалась в забор. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в среду, 3 июля, в 5:00 на 321 километре федеральной трассы М-5 возле села Карабухино. Водитель ехавшей в сторону Шацка машины не справился с управлением.

Восьмилетняя пассажирка Lada получила ссадины от ремня безопасности. Девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 781
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 598
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:17, 3 июля 2019 25 511
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
18:41, 23 июня 2019 19 572
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 069
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум