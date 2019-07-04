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11:40, 4 июля 2019 204
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В Муроме изъяли поддельный алкоголь почти на миллион рублей

В Муроме изъяли поддельный алкоголь почти на миллион рублей

В Муроме Владимирской области полицейские изъяли больше 1300 бутылок алкоголя и свыше 7 тысяч литров спирта без акцизных марок. Об этом сообщил сайт управления МВД по Владимирской области.

Поддельную продукцию нашли в гараже и ангаре, арендованных 45-летним местным жителем в Муромском районе.

Изъятую продукцию мужчина покупал в одном из соседних регионов, чтобы продавать их в дальнейшем в розницу.

Выяснилось, что изъятый спирт и алкогольная продукция по проверенным показателям не соответствуют требованиям межгосударственных стандартов.

Стоимость изъятого превысила 900 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).

Фото УМВД по Владимирской области


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