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11:21, 4 июля 2019 129
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В Минске во время салюта погибла женщина

В Минске во время салюта погибла женщина

В среду, 3 июля, в Минске во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате происшествия погибла женщина, сообщил СК Беларуси.

Пострадали не менее десяти людей. Также повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По делу выдвинуты и отрабатываются версии о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

Следственные действия продолжаются.

Фото СК Беларуси


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