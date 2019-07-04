В Минске во время салюта погибла женщина

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В среду, 3 июля, в Минске во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате происшествия погибла женщина, сообщил
Пострадали не менее десяти людей. Также повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
По делу выдвинуты и отрабатываются версии о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.
Следственные действия продолжаются.
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