В Липецке возбудили восемнадцать уголовных дел против председателя кооператива, обманувшего больше 60 человек

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В Липецке расследуют 18 уголовных дел, возбужденных против председателя кредитного потребительского кооператива «Верное решение». Об этом сообщила
Председатель организации, расположенного по проспекту Победы, дом №29 Липецка, получил деньги от 62 жителей области на общую сумму свыше 12 миллионов рублей.
Руководство обещало потерпевшим высокие проценты по вкладам. Некоторое время деньги выплачивали. В феврале этого года кооператив прекратил выполнять обязательства и вкладчикам перестали приходить начисления.
В марте потерпевшие решили забрать деньги. Руководство внезапно перестало выходить на связь, офис компании закрылся.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Полиция располагает информацией, что потерпевших может быть больше.
Всех, кто пострадал от действий кредитного потребительского кооператива «Верное решение», попросили обращаться в отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецку по адресу: Липецк, улица Талалихина, дом №9, контактный телефон:
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