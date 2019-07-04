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12:25, 4 июля 2019 128
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В Липецке возбудили восемнадцать уголовных дел против председателя кооператива, обманувшего больше 60 человек

В Липецке возбудили восемнадцать уголовных дел против председателя кооператива, обманувшего больше 60 человек

В Липецке расследуют 18 уголовных дел, возбужденных против председателя кредитного потребительского кооператива «Верное решение». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Председатель организации, расположенного по проспекту Победы, дом №29 Липецка, получил деньги от 62 жителей области на общую сумму свыше 12 миллионов рублей.

Руководство обещало потерпевшим высокие проценты по вкладам. Некоторое время деньги выплачивали. В феврале этого года кооператив прекратил выполнять обязательства и вкладчикам перестали приходить начисления.

В марте потерпевшие решили забрать деньги. Руководство внезапно перестало выходить на связь, офис компании закрылся.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Полиция располагает информацией, что потерпевших может быть больше.

Всех, кто пострадал от действий кредитного потребительского кооператива «Верное решение», попросили обращаться в отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецку по адресу: Липецк, улица Талалихина, дом №9, контактный телефон: 8 (4742) 25-92-50, 02 или в ближайшее отделение полиции.


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