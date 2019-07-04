В Липецке изнасиловали восьмилетнего мальчика

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 2 июля, в одном из сел Елецкого района изнасиловали восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил
Как стало известно изданию, ребенок играл в огороде своего дома. В этот момент к нему подошел мужчина и совершил «насильственные действия сексуального характера».
Мать ребенка узнала о произошедшем вечером, когда вернулась с с работы. Женщина написала заявление в полицию.
Злоумышленником оказался односельчанин пострадавших. Мужчину неоднократно судили за распространение наркотиков.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до двадцати лет заключения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Во дворе на проезде Речников дерево упало на припаркованный автомобиль
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.