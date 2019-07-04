Утром из горящей многоэтажки в Горроще эвакуировали людей

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Утром в четверг, 4 июля, в Горроще произошел пожар. Сигнал о возгорании в доме №69 корпус 1 по улице Стройкова поступил в 6:07, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На вызов выехали пять расчетов, из дома эвакуировали семь человек, среди которых один ребенок. Возгорание удалось потушить в 6:20.
На пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали с отравлением угарным газом.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.