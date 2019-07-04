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11:49, 4 июля 2019 378
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Участниками фестиваля в Путятине стали рыбаки от 8 до 80 лет

Участниками фестиваля в Путятине стали рыбаки от 8 до 80 лет

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Унгор Путятинского района прошел фестиваль любительской рыбалки. Его участниками стали люди в возрасте от 8 до 80 лет, пишет издательство «Пресса».

В течение трех часов 15 рыбаков соревновались в ловле под дождем. После этого всех участников угостили ухой.

В результате приз за первую пойманную рыбу получил Дмитрий Копейкин, самое большое количество рыб поймал Иван Лунев, самая большая рыба оказалась у Владимира Бирючкова, а самый большой улов по весу был у Ивана Черкасова.

Кроме того, подарки получили самый молодой и самый опытный рыбаки: восьмилетний Прохор Халяпин и 80-летний Анатолий Федоров.

«В этом году мы впервые проводим такой фестиваль. Хотелось бы, чтобы участников было больше, но, наверное, погода многих напугала. Надеемся, что в следующий раз откликнется гораздо больше любителей рыбалки», — поделились организаторы.


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